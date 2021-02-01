Новий український правопис точно буде чинним до ЗНО-2021, - Малюська

Новий український правопис, постанову про який скасував Окружний адміністративний суд Києва, точно буде чинним до ЗНО-2021. При цьому суд скасував не сам правопис, а постанову уряду.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Повідомляється, що рішення суду не набуло чинності і не набуде найближчим часом, оскільки Мін'юст оскаржить його.

"Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений в 2019 році, і готуватися за ним до ЗНО в цьому році... як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться", - зазначив Малюська.

Він також припустив, що постанову Кабміну скасували у зв'язку з порушенням процедури його прийняття. У тому числі у зв'язку з тим, що закон, який давав право приймати таку постанову, було визнано неконституційним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юст вважає незаконним рішення ОАСК щодо нового українського правопису.

Нова редакція українського правопису була схвалена в травні 2019 року і набула чинності на початку червня того ж року.