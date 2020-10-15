У Нідерландах відреагували на вихід Росії з консультаційної групи з MH17

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що Російська Федерація повідомила про свій вихід з консультативної групи з переговорів щодо краху малайзійського боїнга МН17. Він зазначив, що Нідерланди жалкують про таке рішення російської влади.

Про це Блок написав у Twitter.

"Нідерланди дуже шкодують про це рішення. Особливо боляче родичам жертв авіакатастрофи", - зазначив міністр.

За його словами, уряд Нідерландів не буде відмовлятися від жодної можливості домогтися справедливості для 298 жертв та їхніх родичів.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Зазначимо, малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

У вересні відбувся черговий раунд судових слухань по катастрофі Boeing на Донбасі. Наступне засідання по ній пройде на початку листопада.

У липні Нідерланди почали нове розслідування у справі МН17.