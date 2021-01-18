Німецькі екологи домоглися призупинення будівництва "Північного потоку-2"

Екологи в Німеччині домоглися призупинення будівництва "Північного потоку-2". Зокрема, після того, як оскаржили дозвіл на роботи в економічній зоні Німеччини, цей дозвіл тимчасово призупинило дію.

Про це повідомляє телерадіокомпанія NDR1.

Повідомляється, що недержавна організація "Спілка охорони природи та біорізноманіття" подала скаргу на дозвіл, який видало Федеральне морське та гідрографічне агентство. Дозвіл стосується будівництва газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Також повідомляється, що аналогічну скаргу подала ще одна природоохоронна організація. Федеральне агентство підтвердило, що дія раніше виданого дозволу на проведення робіт тимчасово припиняється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що швейцарська страхова компанія відмовилася працювати з "Північним потоком-2". Європейські компанії відмовляються від проекту у зв'язку з загрозою американських санкцій.

Також повідомлялося, що будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії розпочнеться 25 січня.