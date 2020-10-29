RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названо нову можливу дату саміту Кримської платформи в Києві

Автор: РБК-Україна

Міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова може пройти 21 травня 2021 року в Києві. Але на сьогодні розглядаються й інші дати.

Популярні новини

Про це в інтерв'ю EURACTIV заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, Кримська платформа є частиною стратегії України з деокупації півострова. Очікується, що вона буде працювати на кількох рівнях - голови держав, міністри, міжпарламентське співробітництво та експерти.

Джапарова зазначила, що новий формат має запуститися на так званому кримському саміті в Києві. Досі обговорюються попередні дати, серед яких - 21 травня наступного року. Про свою можливу участь заявили Туреччина, США і країни Балтії.

"Для нас дуже важливо знайти новий інструмент, щоб повернути Крим", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує провести кримський саміт в лютому. Джапарова зазначала, що робочою датою було 26 лютого - День опору російській окупації.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Європейський союз готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримСамітЕміне Джапарова