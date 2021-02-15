Призначення Вітренка і відставка Уруського: СН на фракції обговорить кадрові питання

"Слуга народу" сьогодні на засіданні фракції збирається розглянути кадрові питання. Ймовірно парламентарії обговорять збір підписів за відставку віце-прем'єр-міністра Олега Уруського.

Про це РБК-Україна розповів представник Кабінету міністрів у Верховній раді, нардеп від СН Василь Мокан.

"Сьогодні ввечері на засіданні фракції одне з питань для розгляду - це кадрові питання. Найімовірніше, що буде розглядатися ситуація зі збором підписів за відставку віце-прем'єр-міністра Олега Уруського. З такою ініціативою виступають деякі народні депутати. Можливо, також будуть дискусії щодо чергової спроби призначення Юрія Вітренка", - сказав він.

За його словами, більше деталей членам фракції поки не повідомили.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроекти про обіг зброї і розмитнення авто на єврономерах.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроекту про обіг зброї.