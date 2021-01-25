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Призначення Вітренка: коли нардепи розглянуть питання

Автор: Мілан Лєліч

Верховна Рада завтра точно не буде розглядати питання призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Однак нардепи планують проголосувати до кінця цього тижня.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" розповів нардеп Олександр Корнієнко.

За його словами, для голосування за призначення Вітренка ще потрібно зібрати необхідну кількість голосів.

"Голосування за Вітренка може бути або в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, тому що нам ще потрібно сформувати за нього необхідну кількість голосів", - сказав Корнієнко.

Він додав, що в цей раз кандидатура Вітренко повинна отримати велику підтримку в залі, ніж під час першого голосування в грудні, зокрема, завдяки підтримці з боку Володимира Зеленського.

Також Корнієнко підкреслив, що керувати міністерством енергетики повинен повноцінний міністр, а не виконуючий обов'язки.

Нагадаємо, фракція СН ще не зібрала необхідну кількість голосів для призначення Вітренка міністром. Народні депутати продовжать збирати підписи за його призначення завтра, 26 січня.

Як писало РБК-Україна, Вітренко заявив, що у разі провалу голосування за його призначення він піде з Міненергетики. Він планує займатися бізнесом.

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Новини України Юрій ВітренконазначениеВерховна РадаСлуга народаОлександр Корнієнко