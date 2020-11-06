RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Призначення суддів КСУ та соцзахист під час карантину: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Верховна рада України сьогодні планує розглянути питання про призначення суддів Конституційного суду. Також нардепи проголосують за законопроект щодо соціального захисту населення в період карантину.

Популярні новини

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть два проекти постанов про призначення суддів КСУ, а також законопроекти щодо соціального захисту населення в період карантину, про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19.

Парламентарі також планують розгляд законопроекту про систему громадського здоров’я, щодо посилення соцгарантій сімей з дітьми, щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах.

Нагадаємо, анонсувалось, що Верховна рада у п'ятницю, 6 листопада, може розглянути питання щодо призначення двох суддів Конституційного суду.

Нещодавно понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ, які підтримали скандальне рішення, добровільно піти у відставку або скласти повноваження.

Втім, міжнародні партнери закликають органи влади в Україні до діалогу. Вони вважають розпуск КСУ неконституційним. За їх словами, суд потрібно оновити, але в законний спосіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныВерховна Рада