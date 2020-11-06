ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Призначення суддів КСУ та соцзахист під час карантину: що сьогодні розгляне Рада

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 09:01
Призначення суддів КСУ та соцзахист під час карантину: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховна рада України сьогодні планує розглянути питання про призначення суддів Конституційного суду. Також нардепи проголосують за законопроект щодо соціального захисту населення в період карантину.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть два проекти постанов про призначення суддів КСУ, а також законопроекти щодо соціального захисту населення в період карантину, про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19.

Парламентарі також планують розгляд законопроекту про систему громадського здоров’я, щодо посилення соцгарантій сімей з дітьми, щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах.

Нагадаємо, анонсувалось, що Верховна рада у п'ятницю, 6 листопада, може розглянути питання щодо призначення двох суддів Конституційного суду.

Нещодавно понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ, які підтримали скандальне рішення, добровільно піти у відставку або скласти повноваження.

Втім, міжнародні партнери закликають органи влади в Україні до діалогу. Вони вважають розпуск КСУ неконституційним. За їх словами, суд потрібно оновити, але в законний спосіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины Верховна Рада
NEWS
Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори