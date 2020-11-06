Призначення суддів КСУ та соцзахист під час карантину: що сьогодні розгляне Рада

Верховна рада України сьогодні планує розглянути питання про призначення суддів Конституційного суду. Також нардепи проголосують за законопроект щодо соціального захисту населення в період карантину.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть два проекти постанов про призначення суддів КСУ, а також законопроекти щодо соціального захисту населення в період карантину, про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19.

Парламентарі також планують розгляд законопроекту про систему громадського здоров’я, щодо посилення соцгарантій сімей з дітьми, щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах.

Нагадаємо, анонсувалось, що Верховна рада у п'ятницю, 6 листопада, може розглянути питання щодо призначення двох суддів Конституційного суду.

Нещодавно понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ, які підтримали скандальне рішення, добровільно піти у відставку або скласти повноваження.

Втім, міжнародні партнери закликають органи влади в Україні до діалогу. Вони вважають розпуск КСУ неконституційним. За їх словами, суд потрібно оновити, але в законний спосіб.