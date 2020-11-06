Назначение судей КСУ и соцзащита во время карантина: что сегодня рассмотрит Рада

Верховная рада Украины сегодня планирует рассмотреть вопрос о назначении судей Конституционного суда. Также нардепы проголосуют за законопроект о социальной защите населения в период карантина.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Нардепы рассмотрят два проекта постановлений о назначении судей КСУ, а также законопроекты по социальной защите населения в период карантина, об административных нарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19.

Парламентарии также планируют рассмотрение законопроекта о системе общественного здоровья, об усилении соцгарантий семей с детьми, по поводу привлечения частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах.

Напомним, анонсировалось, что Верховная рада в пятницу, 6 ноября, может рассмотреть вопрос о назначении двух судей Конституционного суда.

Недавно более 200 народных депутатов призвали судей КСУ, которые поддержали скандальное решение, добровольно уйти в отставку или сложить полномочия.

Впрочем, международные партнеры призывают органы власти в Украине к диалогу. Они считают роспуск КСУ неконституционным. По их словам, суд нужно обновить, но в законный способ.