ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Призначено нового голову Херсонської ОДА

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 20:10
Призначено нового голову Херсонської ОДА Фото: Сергій Козир (facebook.com/serhiikozir)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря. Раніше він тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 1 березня.

Вручаючи Козирю службове посвідчення Володимир Зеленський побажав йому успіхів у роботі.

"Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської ОДА. Херсонська область має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", - заявив він.

Призначено нового голову Херсонської ОДАФото: Володимир Зеленський і Сергій Козир (president.gov.ua)

Відзначимо, що Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. У вересні 2019 року був призначений заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня минулого року тимчасово виконував обов'язки голови ОДА.

Нагадаємо, 3 грудня Зеленський підписав указ, яким звільнив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва з посади. На його місце президент призначив тимчасового голову Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Херсонская ОГА
NEWS
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"