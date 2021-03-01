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Назначен новый глава Херсонской ОГА

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 20:10
Назначен новый глава Херсонской ОГА Фото: Сергей Козырь (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта.

Вручая Козырю служебное удостоверение Владимир Зеленский пожелал ему удачи в работе.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской ОГА. Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - заявил он.

Назначен новый глава Херсонской ОГАФото: Владимир Зеленский и Сергей Козырь (president.gov.ua)

Отметим, что Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. С декабря прошлого года временно исполнял обязанности главы ОГА.

Напомним, 3 декабря Зеленский подписал указ, которым уволил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева с должности. На его место президент назначил временного главу Херсонской ОГА Сергея Козыря.

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