Назначен новый глава Херсонской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.
Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта.
Вручая Козырю служебное удостоверение Владимир Зеленский пожелал ему удачи в работе.
"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской ОГА. Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - заявил он.
Фото: Владимир Зеленский и Сергей Козырь (president.gov.ua)
Отметим, что Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. С декабря прошлого года временно исполнял обязанности главы ОГА.
Напомним, 3 декабря Зеленский подписал указ, которым уволил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева с должности. На его место президент назначил временного главу Херсонской ОГА Сергея Козыря.