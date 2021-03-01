Назначен новый глава Херсонской ОГА

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта.

Вручая Козырю служебное удостоверение Владимир Зеленский пожелал ему удачи в работе.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской ОГА. Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - заявил он.

Фото: Владимир Зеленский и Сергей Козырь (president.gov.ua)

Отметим, что Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. С декабря прошлого года временно исполнял обязанности главы ОГА.