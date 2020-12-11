RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Призначено нового голову Дніпропетровської ОДА

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним став Валентин Резніченко.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що іншим указом Зеленський звільнив Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Також повідомляється, що в Офісі президента Зеленський вручив Резниченку службове посвідчення і висловив надію, що його досвід буде сприяти подальшому розвитку регіону.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів України погодив призначення Резніченка за результатами короткої співбесіди.

Відзначимо, Резниченко був головою Дніпропетровської ОДА з березня 2015 по червень 2019 року. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського. У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Резніченка в зв'язку з закінченням терміну президентських повноважень Петра Порошенка.

У 2015 році так само займав пост голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРезниченкоДніпропетровська ОДА