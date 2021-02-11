Нацполіція створює головну інспекцію, ліквідовуючи всі інші

Про це заявив на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Ще одне нововедення - створення Департаменту головної інспекції Нацполіції. Ми ліквідовуємо усі існуючі інспекції і запускаємо роботу єдиного наглядового органу", - заявив він.

Нагадаємо, що в Україні створять новий департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Новий орган запрацює в березні 2021 року.

Раніше повідомлялось, що дільничних інспекторів поліції замінять. В Україні запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади. Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади і повністю з нею співпрацювати.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України розробило законопроект про посилення відповідальності за образу поліцейських, планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.