Нацполіція створює головну інспекцію, ліквідовуючи всі інші
Національна поліція України створює головну інспекцію. Всі інші інспекції будуть ліквідовані.
Про це заявив на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Цей підрозділ має контролювати роботу всієї системи Нацполіції, а також аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам.
"Ще одне нововедення - створення Департаменту головної інспекції Нацполіції. Ми ліквідовуємо усі існуючі інспекції і запускаємо роботу єдиного наглядового органу", - заявив він.
Нагадаємо, що в Україні створять новий департамент з нагляду за роботою всієї системи поліції. Новий орган запрацює в березні 2021 року.
Раніше повідомлялось, що дільничних інспекторів поліції замінять. В Україні запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади. Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади і повністю з нею співпрацювати.
РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України розробило законопроект про посилення відповідальності за образу поліцейських, планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.