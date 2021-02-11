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Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 11:05
Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальная полиция Украины создает главную инспекцию. Все остальные инспекции будут ликвидированы.

Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Данное подразделение должно контролировать работу всей системы Нацполиции, а также анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам.

"Еще одно нововведение - создание Департамента главной инспекции Нацполиции. Мы ликвидируем все существующие инспекции и запускаем работу единого надзорного органа", - заявил он.

Напомним, в Украине создадут новый департамент по надзору за работой всей системы полиции. Новый орган заработает в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что участковых инспекторов полиции заменят. В Украине запускается такая новая форма - полицейский офицер общины. Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских, планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.

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Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные
Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные
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