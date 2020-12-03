НАТО посилить підтримку України на тлі агресії РФ в Чорному морі

Росія нарощує військову міць в окупованому Криму. НАТО розширить свою присутність в регіоні Чорного моря, а також посилить допомогу Україні та Грузії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За підсумками онлайн-засідання ради альянсу за участі Грузії та України він зазначив, що зустріч пройшла добре. Чорноморський регіон має для НАТО стратегічне значення, підкреслив Столтенберг.

"Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та України. Вона нарощує свою військову міць у Криму і все активніше розгортають сили в Чорноморському регіоні. НАТО відповідає на це, посилюючи нашу присутність на суші, на морі та в повітрі", - продовжив він.

Столтенберг назвав Україну і Грузію цінними партнерами НАТО, які роблять важливий внесок у її місії.

"Сьогодні ми знову заявили про свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії та України. Обговорили їхні програми реформ. І ми посилюємо нашу практичну підтримку", - резюмував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2021 році на саміті Альянсу. Він зазначив, що такий курс України, закріплений в Конституції України.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що війна на Донбасі і російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.