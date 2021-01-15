НАТО стурбоване збільшенням російських військ в Криму

Північноатлантичний Альянс (НАТО) стурбований збільшенням військової присутності Росії в Чорноморському регіоні. Також Російська Федерація посилює присутність в Африці, на Близькому Сході, в Балтійському регіоні і на Крайній Півночі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-служба Альянсу.

"Реальність така, що ми спостерігаємо зростання військового будівництва з боку Росії від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу та Північної Африки. І це викликає велику стурбованість", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що НАТО дуже уважно стежить за нарощуванням російської військової потужності.

"Це також причина, по якій НАТО підвищила готовність сил. Ми адаптуємо НАТО у відповідь на велику активність Росію, яка вкладає великі кошти в нову військову техніку, а також збільшує свою присутність вздовж наших кордонів, у тому числі в Північній Африці і в Лівії", - зазначив генсек Альянсу.

Раніше Столтенберг повідомляв, що НАТО посилить допомогу Україні в чорноморському регіоні з-за агресії з боку РФ.

Також міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму.