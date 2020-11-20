НАЗК вперше внесло приписи про порушення прав викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції уперше внесло приписи про порушення права на конфіденційність викривачів корупції. Приписи внесли щодо керівників обласної держадміністрації та районної ради.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Працівники ОДА та районної ради розголосили інформацію про викривачів особам, про корупційні дії яких йшлося у повідомленнях цих викривачів. Оскільки розголошення такої інформації є порушенням ЗУ "Про запобігання корупції", НАЗК внесло керівникам вказаних органів приписи", - сказано у повідомленні.

Відомство вимагає провести службові розслідування та з’ясувати причини й умови, що сприяли порушенню посадовцями права викривачів на конфіденційність.

"Уперше за час свого існування НАЗК внесло приписи про порушення прав викривачів на конфіденційність, та сподіваємось на їхнє неухильне виконання", - підкреслив глава агентства Олександр Новіков.

Нагадаємо, Верховна рада планує створити Єдиний портал повідомлень про корупцію. Нардепи на початку листопада прийняли за основу відповідний законопроект №3450.

Він повинен спростити і оптимізувати роботу з повідомленнями та перевірками інформації, наведеної у повідомленнях викривачів про можливу корупцію.

Як писало РБК-Україна, з січня набув чинності закон про викривачів корупції.

Раніше анонсувалося, що в парламент внесуть окремий законопроект про кримінальну відповідальність викривачів корупції.