НАПК впервые внесло предписания о нарушении прав обличителей коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые внесло предписания о нарушении права на конфиденциальность обличителей коррупции. Предписания внесли в отношении руководителей областной госадминистрации и районного совета.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Работники ОГА и районного совета предали огласке информацию об обличителях лицам, о коррупционных действиях которых говорилось в сообщениях этих обличителей. Поскольку разглашение такой информации является нарушением ЗУ "О предотвращении коррупции", НАПК внесло руководителям указанных органов предписания", - говорится в сообщении.

Ведомство требует провести служебное расследование и выяснить причины и условия, способствовавшие нарушению должностными лицами права обличителей на конфиденциальность.

"Впервые за время своего существования НАПК внесло предписания о нарушении прав обличителей на конфиденциальность, и надеемся на их неукоснительное выполнение", - подчеркнул глава агентства Александр Новиков.

Напомним, Верховная рада планирует создать Единый портал сообщений о коррупции. Нардепы в начале ноября приняли за основу соответствующий законопроект №3450.

Он должен упростить и оптимизировать работу с сообщениями и проверками информации, приведенной в сообщениях обличителей о возможной коррупции.

Как писало РБК-Украина, с января вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Ранее анонсировалось, что в парламент внесут отдельный законопроект об уголовной ответственности обличителей коррупции.