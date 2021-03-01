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НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу": названа причина

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 15:03
НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу": названа причина Фото: Слуга народу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Національне агенство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу". Відомство виявило порушення у звітах партії.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Йдеться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Загалом порушниками виявилися 11 українських партій, серед яких і СН.

Через порушення НАЗК направило до суду адміністративні протоколи щодо керівників таких партій:

  • "Рух нових сил Михайла Саакашвілі";
  • ВО "Свобода";
  • "Слуга народу";
  • "Блок Вілкула "Українська перспектива";
  • "Важливий кожен";
  • "ВАРТА";
  • "Соціал-патріотична асамблея слов'ян";
  • "Нова демократія";
  • "Громадська сила";
  • "Команда Андрія Балоги";
  • "Конгрес українських націоналістів".

Крім того, ознаки кримінальних правопорушень виявили у звітах партій "Конгрес українських націоналістів"; "Блок Вілкула "Українська перспектива" та СН.

"У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу", - сказано у повідомленні.

Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" слідчі виявили порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку політичної партії.

Нагадаємо, в квітні 2020 року НАЗК зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III і IV квартали. Це зробили у зв'язку зі зверненням партії до НАЗК.

Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія - понад 70 млн гривень. Ці кошти перенаправили на потреби українських медиків і засоби їх захисту від пандемії коронавірусу.

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