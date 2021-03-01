НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу": названа причина

Також у звіті партії "Блок Вілкула "Українська перспектива" слідчі виявили порушення порядку надання чи отримання внеску на підтримку політичної партії.

Крім того, ознаки кримінальних правопорушень виявили у звітах партій "Конгрес українських націоналістів"; "Блок Вілкула "Українська перспектива" та СН.

Йдеться про порушення порядку подання звіту партії про майно, доходи та витрати. Загалом порушниками виявилися 11 українських партій, серед яких і СН.

Нагадаємо, в квітні 2020 року НАЗК зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на III і IV квартали. Це зробили у зв'язку зі зверненням партії до НАЗК.

Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія - понад 70 млн гривень. Ці кошти перенаправили на потреби українських медиків і засоби їх захисту від пандемії коронавірусу.