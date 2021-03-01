НАПК прекратило госфинансирование "Слуги народа": названа причина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа". Ведомство выявило нарушения в отчетах партии.

Речь идет о нарушении порядка представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. В общем нарушителями оказались 11 украинских партий, среди которых и СН.

Из-за нарушений НАПК направило в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:

"Движение новых сил Михаила Саакашвили";

ВО "Свобода";

"Слуга народа";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Важен каждый";

"ВАРТА";

"Социал-патриотическая ассамблея славян";

"Новая демократия";

"Гражданская сила";

"Команда Андрея Балоги";

"Конгресс украинских националистов".

Кроме того, признаки уголовных преступлений обнаружили в отчетах партий "Конгресс украинских националистов"; "Блок Вилкула "Украинская перспектива" и СН.

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - сказано в сообщении.

Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" следователи обнаружили нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.