Податкову міліцію ліквідують. Рада схвалила створення Бюро економбезпеки

Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, яка повинна замінити податкову міліцію. Парламентарії прийняли в другому читанні законопроект №3087-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 242 нардепи.

Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки.

Бюро є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Його директора призначатиме Кабінет міністрів за поданням прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу.

Директор БЕБ щороку не пізніше 1 березня звітує перед Радою та Кабміном про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.

Максимальна кількість працівників відомства - не більше 4000 осіб.

У документі прописано, що детективи та старші детективи БЕБ матимуть повноваження для оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів. Цей орган має право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банкам даних, власником (адміністратором) яких є державні органи.

У складі центрального управління Бюро буде діяти підрозділ внутрішнього контролю для запобігання, виявлення і відповідного реагування на прояви корупції.

Бюро щоквартально зобов'язується публікувати звіт про діяльність на своєму офіційному веб-сайті.

Законом вилучаються повноваження по контррозвідувальному захисту економіки у Служби безпеки України шляхом внесення змін до ЗУ "Про загальну структуру і чисельність СБУ".

Нагадаємо, на початку вересня Рада схвалила цей закон за основу.

Так, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявляв, що до кінця 2020 року в Україні має запрацювати Бюро економічної безпеки.

Як писало РБК-Україна, в січні минулого року парламент відхилив законопроект про Бюро фінансових розслідувань, яким пропонувалася ліквідація податкової міліції.