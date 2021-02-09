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Накопичувальна пенсійна система запрацює вже в цьому році, - Шмигаль

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи - це забезпечення достойної пенсії і інвестиція в економіку. Він впевнений, що її запустять вже у цьому році.

Про це Шмигаль заявив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

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Кабмін розробив з Міністерством соціальної політики стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Впевнений, що цього року ми всі побачимо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив він.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна говорила, що накопичувальна пенсійна система може бути введена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього Верховна рада повинна прийняти в другому читанні законопроект щодо другого рівня системи.

РБК-Україна писало, що станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Зазначимо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).

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Новини України пенсииДенис Шмигаль
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