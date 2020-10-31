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МВФ проти скасування е-декларацій в Україні

Автор: Инна Собора

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відреагував на рішення Конституційного суду України відносно електронного декларування. У Фонді вважають, що е-декларування не потрібно скасовувати.

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Про це йдеться у відповіді на запит "Укрінформа".

У МВФ назвали запровадження в Україні системи підзвітності державних чиновників через е-декларування важливим елементом двосторонньої взаємодії.

"Запуск комплексної електронної системи доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців у 2016 році був і залишається критично важливим кроком уперед в боротьбі з корупцією, і його не потрібно скасовувати", - йдеться у заяві МВФ.

Також у Фонді наголосили на необхідності посилення антикорупційних інституцій в Україні та нагадали, що це є "важливим зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ".

Раніше Financial Times писало, що рішення Конституційного суду по декларуванню спрямовані на загострення відносин України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Водночас у "Слузі народу" заявили, що тема скасування траншу Міжнародного валютного фонду не піднімалася.

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