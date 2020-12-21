Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні. Від неї залежить черговий транш

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні, 21 грудня, починає роботу в Україні. Від її результатів залежить надання чергового траншу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з головою Європейського банку розвитку і реконструкції (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, передає сайт президента.

Зеленський зазначив, що до кінця року портфель проектів ЄБРР в Україні може досягти 900 млн євро. Він також подякував Рено-Бассо за інвестиції в Україну, незважаючи на світову економічну кризу.

Президент зазначив, що сьогодні в Україні починає роботу місія МВФ, і за її результатами очікується отримання в початку 2021 чергового траншу в рамках програми stand-by. Сторони також обговорили хід реформ в Україні.

"Цього року ми прийняли закон про ринок землі, почали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо "малу" приватизацію і цифровізацію всіх державних послуг", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перегляд угоди у форматі stand-by з Україною почнеться в період з 21 по 23 грудня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш від МВФ очікується вже на початку 2021 року.