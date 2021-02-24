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Молдова відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною

Новость на русском → Кишинів, Середа 24 лютого 2021 16:04
Молдова відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною Фото: кордон з Молдовою (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Молдова з 25 лютого відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною. Завтра знову буде відкрито пункт "Виноградівка" - "Вулканешти".

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що завтра з 08:00 відновлюється робота пункту пропуску "Вулканешти", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Виноградівка". Пропуск пішоходів і транспортних засобів було припинено з молдавської сторони 11 місяців тому.

У той же час Кабінет міністрів України ще в кінці травня ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Фактично пропускні операції стали можливими тільки після відповідного рішення молдовської сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія спрощує правила в'їзду для громадян України. З 1 березня для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

Крім того, з 1 березня 2021 року українці зможуть подорожувати до Гренади без необхідності оформляти візу. Ця країна знаходиться в басейні Карибського моря.

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