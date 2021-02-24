Молдова відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною
Молдова з 25 лютого відновлює роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною. Завтра знову буде відкрито пункт "Виноградівка" - "Вулканешти".
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що завтра з 08:00 відновлюється робота пункту пропуску "Вулканешти", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Виноградівка". Пропуск пішоходів і транспортних засобів було припинено з молдавської сторони 11 місяців тому.
У той же час Кабінет міністрів України ще в кінці травня ухвалив рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Фактично пропускні операції стали можливими тільки після відповідного рішення молдовської сторони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія спрощує правила в'їзду для громадян України. З 1 березня для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.
Крім того, з 1 березня 2021 року українці зможуть подорожувати до Гренади без необхідності оформляти візу. Ця країна знаходиться в басейні Карибського моря.