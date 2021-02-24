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Молдова возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

Новина українською → Кишинев, Среда 24 февраля 2021 16:04
Молдова возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной Фото: граница с Молдовой (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Молдова с 25 февраля возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. Завтра снова будет открыт пункт "Виноградовка" - "Вулканешты".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что завтра с 08:00 восстанавливается работа пункта пропуска "Вулканешты", который находится напротив украинского пункта пропуска "Виноградовка". Пропуск пешеходов и транспортных средств был прекращен с молдавской стороны 11 месяцев назад.

В то же время Кабинет министров Украины еще в конце мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе с Молдовой. Фактически пропускные операции стали возможными только после соответствующего решения молдавской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия упрощает правила въезда для граждан Украины. С 1 марта для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

Кроме того, с 1 марта 2021 года украинцы смогут путешествовать в Гренаду без необходимости оформлять визу. Эта страна находится в бассейне Карибского моря.

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