Молдова возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной
Молдова с 25 февраля возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. Завтра снова будет открыт пункт "Виноградовка" - "Вулканешты".
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что завтра с 08:00 восстанавливается работа пункта пропуска "Вулканешты", который находится напротив украинского пункта пропуска "Виноградовка". Пропуск пешеходов и транспортных средств был прекращен с молдавской стороны 11 месяцев назад.
В то же время Кабинет министров Украины еще в конце мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе с Молдовой. Фактически пропускные операции стали возможными только после соответствующего решения молдавской стороны.
Напомним, ранее сообщалось, что Грузия упрощает правила въезда для граждан Украины. С 1 марта для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.
Кроме того, с 1 марта 2021 года украинцы смогут путешествовать в Гренаду без необходимости оформлять визу. Эта страна находится в бассейне Карибского моря.