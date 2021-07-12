Чи можуть в Україні заблокувати Facebook: що думають в РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов виключає можливість блокування соціальної мережі Facebook в Україні. Зокрема, через наявність у соціальній мережі ресурсів з критикою влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ви уявляєте, що говорите? Як в Україні заблокувати Facebook. Це неможливо", - відповів Данілов на запитання журналіста.
За його словами, в Facebook є люди, які "займаються політичним брудом" по відношенню до України та її керівництва. Але в порівнянні із загальним числом українських користувачів їх небагато.
"Як з ними боротися? Ми розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але як заблокувати повністю Facebook - я вважаю це просто неможливо", - додав Данілов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РНБО вирішили зосередити зусилля на виробленні механізмів і алгоритмів блокування заборонених веб-ресурсів. Мови про створення "чорного списку" сайтів не йде.