Чи можуть в Україні заблокувати Facebook: що думають в РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов виключає можливість блокування соціальної мережі Facebook в Україні. Зокрема, через наявність у соціальній мережі ресурсів з критикою влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Ви уявляєте, що говорите? Як в Україні заблокувати Facebook. Це неможливо", - відповів Данілов на запитання журналіста.

За його словами, в Facebook є люди, які "займаються політичним брудом" по відношенню до України та її керівництва. Але в порівнянні із загальним числом українських користувачів їх небагато.

"Як з ними боротися? Ми розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але як заблокувати повністю Facebook - я вважаю це просто неможливо", - додав Данілов.