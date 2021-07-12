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Чи можуть в Україні заблокувати Facebook: що думають в РНБО

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Київ, Понеділок 12 липня 2021 16:26
Чи можуть в Україні заблокувати Facebook: що думають в РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов виключає можливість блокування соціальної мережі Facebook в Україні. Зокрема, через наявність у соціальній мережі ресурсів з критикою влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ви уявляєте, що говорите? Як в Україні заблокувати Facebook. Це неможливо", - відповів Данілов на запитання журналіста.

За його словами, в Facebook є люди, які "займаються політичним брудом" по відношенню до України та її керівництва. Але в порівнянні із загальним числом українських користувачів їх небагато.

"Як з ними боротися? Ми розглядаємо певні процеси, як боротися саме з цими людьми. Але як заблокувати повністю Facebook - я вважаю це просто неможливо", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РНБО вирішили зосередити зусилля на виробленні механізмів і алгоритмів блокування заборонених веб-ресурсів. Мови про створення "чорного списку" сайтів не йде.

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РНБО Facebook Олексій Данілов
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