Могут ли в Украине заблокировать Facebook: что думают в СНБО

Секретарь Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов исключает возможность блокировки социальной сети Facebook в Украине. В частности, из-за наличия в социальной сети ресурсов с критикой власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook. Это невозможно", - ответил Данилов на вопрос журналиста.

По его словам, в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" по отношению к Украине и ее руководству. Но в сравнении с общим числом украинских пользователей их немного.

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил Данилов.