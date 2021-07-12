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Могут ли в Украине заблокировать Facebook: что думают в СНБО

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 16:26
Могут ли в Украине заблокировать Facebook: что думают в СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов исключает возможность блокировки социальной сети Facebook в Украине. В частности, из-за наличия в социальной сети ресурсов с критикой власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook. Это невозможно", - ответил Данилов на вопрос журналиста.

По его словам, в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" по отношению к Украине и ее руководству. Но в сравнении с общим числом украинских пользователей их немного.

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что в СНБО решили сосредоточить усилия на выработке механизмов и алгоритмов блокировки запрещенных веб-ресурсов. Речи о создании "черного списка" сайтов не идет.

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СНБО Facebook Алексей Данилов
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