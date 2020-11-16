У МОЗ порадили підприємцям йти працювати в лікарні

У Міністерстві охорони здоров'я України порадили підприємцям шукати додаткові джерела доходу під час пандемії. Підприємцям запропонували йти працювати в лікарні.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості".

"Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала вона.

Тимчасові робочі місця, за її словами, для підприємців готові надати лікарні. Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів тощо.

Нагадаємо, у Раді створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину.

Раніше голова МОЗ заявив, що локдаун буде важко перенести малому та середньому бізнесу.