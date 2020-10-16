МОЗ просить Світовий банк дати більше коштів на вакцину від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку. Міністр попросив СБ виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком.

"Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин", - заявив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли і як Україні отримає вакцину від коронавірусу. Очікується, що Україна отримає вакцину для 20% населення.

Як писало РБК-Україна, у Європейському союзі прогнозують, що вакцинація населення Європи від коронавірусу почнеться навесні-влітку 2021 року.

Водночас в ВООЗ зазначали, що молоде населення планети отримає вакцину від коронавірусу не раніше 2022 року.