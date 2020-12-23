У Мін'юсті розповіли, хто блокує зміну закону про люстрацію

Кабінет міністрів планував розглянути законопроект про зміни в закон про люстрацію ще 1 липня. Однак, його повернули на доопрацювання, причиною затримки в Мін'юсті називають позицію деяких депутатів Ради.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію".

Зокрема, мова йде про нардепів, які вкрай суперечливо ставляться до питання люстрації. Заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина в коментарі виданню заявив, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації.

"А інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ (законопроект Мін'юсту, - ред.), який виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції - несприйняття", - пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.