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У Мін'юсті розповіли, хто блокує зміну закону про люстрацію

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 08:30
У Мін'юсті розповіли, хто блокує зміну закону про люстрацію Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів планував розглянути законопроект про зміни в закон про люстрацію ще 1 липня. Однак, його повернули на доопрацювання, причиною затримки в Мін'юсті називають позицію деяких депутатів Ради.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію".

Зокрема, мова йде про нардепів, які вкрай суперечливо ставляться до питання люстрації. Заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина в коментарі виданню заявив, що є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації.

"А інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ (законопроект Мін'юсту, - ред.), який виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції - несприйняття", - пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.

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