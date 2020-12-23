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В Минюсте рассказали, кто блокирует изменение закона о люстрации

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 08:30
В Минюсте рассказали, кто блокирует изменение закона о люстрации Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Кабинет министров планировал рассмотреть законопроект об изменениях в закон о люстрации еще 1 июля. Однако, его вернули на доработку, причиной задержки в Минюсте называют позицию некоторых депутатов Рады.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации".

В частности, речь идет о нардепах, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации. Замминистра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в комментарии изданию заявил, что есть парламентарии, которые вообще не воспринимают отмену люстрации.

"А другие хотят, чтоб ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста, - ред.), который выполняет решение ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции - невосприятию", - объяснил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, есть люди, которым нельзя отменять люстрацию.

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