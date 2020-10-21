Мін'юст США подав позов проти Google

Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet. У США її звинуватили в порушенні конкуренції в сфері пошукових сервісів, а саме в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор.
Про це повідомляє прес-служба Мінюста.
У США говорять, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку і інтернет-браузерам за установку Google в якості пошукової системи за замовчуванням.
Позов подали генеральні прокурори 11 штатів. У Мінюсті говорять, що Google володіє або контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів в США.
Сама компанія, в свою чергу, спростовує заяви Мінюсту США.
"Люди використовують Google, тому що вони обирають його, а не тому що їх змушують або вони не можуть знайти альтернативи", - говорить представник компанії.
Нагадаємо, у липні керівники Apple, Google, Facebook та Amazon зібралися разом дати свідчення.
Зазначимо, антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.
Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.