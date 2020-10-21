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Мін'юст США подав позов проти Google

Новость на русском → Вашингтон, Середа 21 жовтня 2020 11:56
Мін'юст США подав позов проти Google Фото: Google (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet. У США її звинуватили в порушенні конкуренції в сфері пошукових сервісів, а саме в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор.

Про це повідомляє прес-служба Мінюста.

У США говорять, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку і інтернет-браузерам за установку Google в якості пошукової системи за замовчуванням.

Позов подали генеральні прокурори 11 штатів. У Мінюсті говорять, що Google володіє або контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів в США.

Сама компанія, в свою чергу, спростовує заяви Мінюсту США.

"Люди використовують Google, тому що вони обирають його, а не тому що їх змушують або вони не можуть знайти альтернативи", - говорить представник компанії.

Нагадаємо, у липні керівники Apple, Google, Facebook та Amazon зібралися разом дати свідчення.

Зазначимо, антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.

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