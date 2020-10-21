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Минюст США подал иск против Google

Новина українською → Вашингтон, Среда 21 октября 2020 11:56
Минюст США подал иск против Google Фото: Google (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet. В США ее обвинили в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, а именно в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор.

Об этом сообщает прес-служба Минюста.

В США говорят, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузерам по установке Google в качестве поисковой системы по умолчанию.

Иск подали генеральные прокуроры 11 штатов. В Минюсте говорят, что Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США.

Сама компания, в свою очередь, опровергает заявления Минюста США.

"Люди используют Google, потому что они выбирают его, а не потому что их заставляют или они не могут найти альтернативы", - говорит представитель компании.

Напомним, в июле руководители Apple, Google, Facebook и Amazon собрались вместе дать показания.

Отметим, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Европейский союз хочет создать единый рынок данных.

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