Мільйонні збитки: екс-першому заступнику голови Держгеонадр вручили підозру

Колишньому першому заступнику голови Держгеонадр вручили підозру. Його підозрюють у вчиненні дій, які спричинили державі мільйонні збитки.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Слідство встановило, що перебуваючи на посаді, підозрюваний підписав листа про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами з недостовірною інформацією. Через його дії упродовж року підприємство продовжувало незаконно займатися видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Всього підприємство видобуло понад 156 тисяч тонн корисних копалин на суму 38,4 мільйона гривень. Цей факт також підтвердили в ході експертного дослідження.

Колишньому посадовця повідомили про підозру за фактом службової недбалості та службового підроблення. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, на початку червня правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику підрозділу "Укрзалізниці". Екс-посадовця підозрюють у завданні державі 854 млн гривень збитків.

Також РБК-Україна писало, що посадовців Київського молодіжного центру запідозрили у розкраданні 4 млн гривень, виділених з бюджету на реалізацію різних проектів.