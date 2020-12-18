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Миллионные убытки: экс-первому замглавы Госгеонедр вручили подозрение

Новина українською → Киев, Пятница 18 декабря 2020 17:30
Миллионные убытки: экс-первому замглавы Госгеонедр вручили подозрение Фото: вручение подозрения (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следствие установило, что находясь на должности, подозреваемый подписал письмо о приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами с недостоверной информацией. Из-за его действий в течение года предприятие продолжало незаконно заниматься добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Всего предприятие добыло свыше 156 тысяч тонн полезных ископаемых на сумму 38,4 миллиона гривен. Этот факт также подтвердили в ходе экспертного исследования.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту служебной халатности и служебного подлога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в начале июня правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения "Укрзализныци". Экс-чиновника подозревают в нанесении государству 854 млн гривен убытков.

Также РБК-Украина писало, что должностных лиц Киевского молодежного центра заподозрили в хищении 4 млн гривен, выделенных из бюджета на реализацию различных проектов.

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Новости Украины Политика убытки подозрение Госгеонедра
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