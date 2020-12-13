МЗС відреагувало на прийняття оборонного бюджету США з допомогою Україні

Міністерство закордонних справ України привітало схвалення Сенатом США законопроєкту "Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році". Документ передбачає 250 млн доларів для України.

Про це повідомляється у прес-службі МЗС України.

Зазначається, що положення цього документа передбачають, зокрема, виділення Україні значного пакету безпекової допомоги, у тому числі через збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних Сил України, а також посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності РФ.

"Своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Сполучені Штати підтвердили підтримку України в рамках оборонного пакета допомоги. При цьому вона зазначила, що Україні необхідно продовжувати реформи у сфері оборони.

РБК-Україна писало, що у Сенаті США закликали уряд України продовжувати антикорупційні реформи.