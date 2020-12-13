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МИД отреагировал на принятие оборонного бюджета США с помощью Украине

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 03:26
МИД отреагировал на принятие оборонного бюджета США с помощью Украине Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало одобрение Сенатом США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году". Документ предусматривает 250 млн долларов для Украины.

Об этом сообщается в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета безопасности помощи, в том числе через увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ.

"Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы высоко ценим крепкую двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в заявлении.

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. При этом она отметила, что Украине необходимо продолжать реформы в сфере обороны.

РБК-Украина писало, что в Сенате США призвали правительство Украины продолжать антикоррупционные реформы.

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