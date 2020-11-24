МЗС запросило ще одну країну до Кримської платформи

Сьогодні, 24 листопада, в Києві відбулася зустріч першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з послом Чорногорії Драгіцею Понорац. Джапарова запросила Чорногорію приєднатися до Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Понорац заявила про чітку позицію Чорногорії щодо невизнання тимчасової окупації Криму Російською Федерацією. Чорногорія також активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України та приєднується до європейських санкцій проти Росії.

"Джапарова висловила вдячність за підтримку та поінформувала про порушення прав людини та мілітаризацію Криму з боку РФ. Вона також представила бачення України щодо започаткування Кримської платформи та запросила чорногорську сторону долучитися до її роботи", - розповіли в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно Україна запросила до Кримської платформи Кіпр. Кіпрська сторона пообіцяла дотримуватися позиції невизнання тимчасової окупації півострова Росією.

Також РБК-Україна писало, що Естонія висловила бажання долучитися до Кримської платформи, створення якої ініціювала Україна.

Додамо, Україна планує проведення першого саміту в рамках Кримської платформи у травні 2021 року, якщо дозволить епідемічна ситуація.