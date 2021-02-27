МЗС Литви про "Північний потік-2": ми фактично фінансуємо тирана

За словами литовського міністра, у проекті "Північний потік-2" сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість в регіоні.

"Цей проект також не приносить ніякої користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проект", - пояснив він.

Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відкласти будівництво "Північного потоку-2" до нових виборів в Росії. На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.

"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд - будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея - бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була - відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путінові шанс", - додав міністр.