Мери пояснили, в чому суть конфлікту з центральною владою

В Україні зараз спостерігається конфлікт між мерами великих міст і центральною владою. Причиною такої конфронтації стали як введений на позаминулому тижні "карантин вихідного дня", так і перерозподіл бюджетних коштів і відсутність нормальної комунікації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою".

За словами мера Львова Андрія Садового, центр, як і раніше щомісяця забирає у міста реверсну дотацію, але нічого не дає взамін.

"Якщо держава забирає з міста 591 мільйон безпідставно, то як мені вибудовувати роботу міста, якщо немає грошей, а податкові надходження впали з-за карантину? Гроші забирають, повноважень немає, а на нарадах тобі тільки кажуть: добре-добре, будемо розбиратися", - сказав Садовий.

Також він виступає з критикою на адресу центральної влади за відсутність передбачуваності в рішеннях і прогнозу ситуації в країні на перспективу декількох місяців, у тому числі і в питаннях боротьби з коронавірусом. За словами Садового, з урядом все ж є якийсь контакт, а от з Офісом президента - немає.

Також на проблеми з комунікацією скаржиться і мер Черкас Анатолій Бондаренко.

"Селекторні наради - це добре, але на них жодного слова про ковідний фонд не було, ні слова про допомогу регіонам, крім якихось мізерних коштів. Приймати на місцях рішення повинні органи місцевого самоврядування, які володіють ситуацією, а ця ситуація різна в різних регіонах, в тому числі з карантином і коронавірусом", - заявив він.

При цьому Бондаренко запевняє, що мери готові підтримувати рішення центральної влади, але за умови, що вони не суперечать здоровому глузду". Однак він прогнозує, що конфлікти будуть продовжуватися, поки не закінчиться реформа децентралізації і не буде прийнятий новий закон про службу в органах місцевого самоврядування.

З проханням припинити тиск на місцеве самоврядування вже кілька разів до Володимира Зеленському зверталися в Асоціації міст України (АМУ). В АМУ наголошують, що проблеми пов'язані з тим, що у місцевої влади забирають кошти.

"У всьому світі місцевому самоврядуванню допомагають, у нас навпаки. Найголовніше – мери не просять додаткових коштів у держави, вони просять не забирати те, що є. Бізнес був на карантині, але Мінфін цього не чує. І мери готові підказувати, де можна заощадити бюджетні кошти", - заявив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

При цьому він вважає, що конфлікту між місцевою і центральною владою немає, а проблеми зв'язані з непрофесіоналізмом окремих менеджерів середньої ланки.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС не буде примушувати міських голів посилювати карантин незаконними методами.