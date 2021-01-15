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У Меркель розкрили деталі сьогоднішньої розмови з Зеленським

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 17:59
У Меркель розкрили деталі сьогоднішньої розмови з Зеленським Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president gov ua)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський домовилися активізувати роботу в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сьогодні вони провели телефонні переговори.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Німеччини.

"Канцлер і президент обговорили питання, що стосуються заборони пандемії COVID-19 і ситуації на сході України. Домовилися активізувати роботу в нормандському форматі з реалізації мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про цю розмову повідомив Зеленський, проте не навів конкретних подробиць.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Продовжуємо координувати наші зусилля для встановлення миру на Донбасі", - написав він у своєму Twitter.

Зазначимо, на початку січня Меркель обговорила мінські угоди і нормандський процес з президентом Росії Володимиром Путіним. Кремлівська прес-служба також описала бесіду лідерів двох країн в загальних рисах. Крім того, вони обговорили можливі перспективи спільного виробництва вакцини від коронавірусу.

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