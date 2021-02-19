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Прогресу немає: Меркель не бачить змін в питанні територіальної цілісності України

Автор: Мілан Лєліч

У вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу. І Мінський процес також не наближає ситуацію до вирішення.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, що проходить в онлайн-форматі.

Вона вважає, що сторони не просунулися у вирішенні цього питання за останні роки.

"Коли мова йде про суверенітет і територіальної цілісності України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки", – заявила Меркель.

За її словами, Мінський процес, як дипломатичний інструмент, поки не приніс успіху в цьому напрямку.

Канцлер Німеччини також закликала виробити спільну порядку денного у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та РФ.

Раніше віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не буде відходити від мінського формату врегулювання ситуації на Донбасі. Україна не планує відмовлятися від мінських домовленостей.

Нагадаємо, нещодавно посол Франції в Україні Етьєн де Понсен порадив Україні двічі подумати перед тим, як змінювати формат "Мінська".

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Новини України УкраїнаАнгела Меркель
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