Прогресу немає: Меркель не бачить змін в питанні територіальної цілісності України

У вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу. І Мінський процес також не наближає ситуацію до вирішення.
Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, що проходить в онлайн-форматі.
Вона вважає, що сторони не просунулися у вирішенні цього питання за останні роки.
"Коли мова йде про суверенітет і територіальної цілісності України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки", – заявила Меркель.
За її словами, Мінський процес, як дипломатичний інструмент, поки не приніс успіху в цьому напрямку.
Канцлер Німеччини також закликала виробити спільну порядку денного у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та РФ.
Раніше віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не буде відходити від мінського формату врегулювання ситуації на Донбасі. Україна не планує відмовлятися від мінських домовленостей.
Нагадаємо, нещодавно посол Франції в Україні Етьєн де Понсен порадив Україні двічі подумати перед тим, як змінювати формат "Мінська".