Прогресу немає: Меркель не бачить змін в питанні територіальної цілісності України

У вирішенні питання територіальної цілісності України немає прогресу. І Мінський процес також не наближає ситуацію до вирішення.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки , що проходить в онлайн-форматі.

Вона вважає, що сторони не просунулися у вирішенні цього питання за останні роки.

"Коли мова йде про суверенітет і територіальної цілісності України, ми фактично не досягли ніякого прогресу за останні роки", – заявила Меркель.

За її словами, Мінський процес, як дипломатичний інструмент, поки не приніс успіху в цьому напрямку.

Канцлер Німеччини також закликала виробити спільну порядку денного у відносинах з Росією: з одного боку, пропонувати співпрацю, з іншого – мати чітке уявлення про відмінності в позиції між Заходом та РФ.