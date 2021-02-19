Прогресса нет: Меркель не видит изменений в вопросе территориальной целостности Украины

В решении вопроса территориальной целостности Украины нет прогресса. И Минский процесс также не приближает ситуацию к разрешению.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности , проходящей в онлайн-формате.

Она считает, что стороны не продвинулись в решении этого вопроса за последние годы.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы", – заявила Меркель.

По ее словам, Минский процесс, как дипломатический инструмент, пока не принес успеха в этом направлении.

Канцлер Германии также призвала выработать совместную повестку дня в отношениях с Россией: с одной стороны, предлагать сотрудничество, с другой – иметь четкое представление о различиях в позиции между Западом и РФ.