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Прогресса нет: Меркель не видит изменений в вопросе территориальной целостности Украины

Новина українською → Берлин, Пятница 19 февраля 2021 19:20
Прогресса нет: Меркель не видит изменений в вопросе территориальной целостности Украины Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

В решении вопроса территориальной целостности Украины нет прогресса. И Минский процесс также не приближает ситуацию к разрешению.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в онлайн-формате.

Она считает, что стороны не продвинулись в решении этого вопроса за последние годы.

"Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы фактически не достигли никакого прогресса за последние годы", – заявила Меркель.

По ее словам, Минский процесс, как дипломатический инструмент, пока не принес успеха в этом направлении.

Канцлер Германии также призвала выработать совместную повестку дня в отношениях с Россией: с одной стороны, предлагать сотрудничество, с другой – иметь четкое представление о различиях в позиции между Западом и РФ.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отходить от минского формата урегулирования ситуации на Донбассе. Украина не планирует отказываться от минских договоренностей.

Напомним, недавно посол Франции в Украине Этьен де Понсен посоветовал Украине дважды подумать перед тем, как менять формат "Минска".

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