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Меркель запропонувала Росії допомогу для реєстрації COVID-вакцини в ЄС

Новость на русском → Берлін, Четвер 21 січня 2021 14:17
Меркель запропонувала Росії допомогу для реєстрації COVID-вакцини в ЄС Фото: Ангела Меркель (flickr.com/dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала допомогу для реєстрації російської вакцини від COVID в Європейському союзі. Зокрема, документи для реєстрації може підготувати інститут Пауля Ерліха - німецький регулятор.

Про це канцлер заявила на брифінгу, передає t-online.de.

Меркель на брифінгу задали питання про те, чи підтримує вона появу російської вакцини Sputnik V на європейському ринку та спільне її виробництво.

"Можна разом працювати в гуманітарній сфері. Заявка подана EMA (європейський регулятор, - ред.). І я запропонувала, щоб наш інститут Пауля Ерліха міг би надати підтримку Росії у цій процедурі в ЕМА. Якщо вакцина буде схвалена EMA, можна говорити про спільне виробництво", - заявила Меркель.

Вона також уточнила, що пропонувала підтримку німецького регулятора в особистій бесіді з президентом Росії Володимиром Путіним. А допомога полягає в оформленні документації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина схвалила вакцину Sputnik V і видала шестимісячний дозвіл на її використання.

Напередодні Росія подала заявку до ЄС на реєстрацію COVID-вакцини.

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