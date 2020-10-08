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У мера Умані підтвердили COVID-19

Новость на русском → Умань, Четвер 08 жовтня 2020 19:27
У мера Умані підтвердили COVID-19 Фото: Олексій Цебрій (facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)
Автор: Дмитро Левицький

У мера Умані Олександра Цебрія сьогодні, 8 жовтня, підтвердили захворювання на COVID-19. Сьогодні він отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це Цебрій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зараз міський голова перебуває на лікуванні у відділенні Уманської інфекційної лікарні.

"Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - додав він.

Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної...

Опубліковано Олександр Цебрій Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Зазначимо, нещодавно Цебрій повідомив, що потрапив до лікарні з симптомами коронавірусу. У нього брали зразки для тесту на коронавірус, щоб встановити діагноз.

Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Також РБК-Україна писало про захворювання на COVID-19 народних депутатів Нестора Шуфрича та Ігоря Палиці.

Крім того, коронавірусом заразився п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко

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