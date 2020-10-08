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У мэра Умани подтвердили COVID-19

Новина українською → Умань, Четверг 08 октября 2020 19:27
У мэра Умани подтвердили COVID-19 Фото: Алексей Цебрий (facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)
Автор: Дмитрий Левицкий

У мэра Умани Александра Цебрия сегодня, 8 октября, подтвердили заболевание COVID-19. Сегодня он получил положительный тест на коронавирус.

Об этом Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.

Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

"Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", - добавил он.

Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили СОVID -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної...

Опубліковано Олександр Цебрій Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Отметим, недавно Цебрий сообщил, что попал в больницу с симптомами коронавируса. У него брали образцы для теста на коронавирус, чтобы установить диагноз.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Также РБК-Украина писало о заболевании COVID-19 народных депутатов Нестора Шуфрича и Игоря Палицы.

Кроме того, коронавирусом заразился пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко

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